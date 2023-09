(Di martedì 5 settembre 2023)ha rivelato la sua nuovanell’audio immersivo, chiamata. Questasarà disponibile suiTCL del, stabilendo nuovi standard per l’audio surround neiLaboratories, rinomata azienda leader nell’offrire esperienze coinvolgenti nell’intrattenimento, hato la sua ultima creazione:. Questa tecnologia sarà implementata per la prima volta suiTCL del, confermando l’impegno di entrambe le aziende nella ...

...Device Gli auricolari Jabra Elite 8 Active ed Elite 10 conAtmos Audio Guida definitiva: come si mettono le cuffe in - ear Audio Cuffie e speaker di Teufel per l'estate Audio Sonygli ...Hisensea IFA 2023 una nuova gamma di TV, con tecnologia Mini - LED in tutte le serie ULED, ... ulteriormente migliorati dalla soluzione Total HDR -Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10 e ...Votato all'intrattenimento puro, questo tablet sicon un ampio display Eye Care FHD+ da 11 ... Dotato di quattro altoparlantiAtmos, vivi un'esperienza completamente immersiva mentre ...

Dolby presenta Dolby Atmos FlexConnect: innovazione esclusiva sui televisori TCL del 2024 tuttoteK

Dolby ha rivelato la sua nuova innovazione nell'audio immersivo, chiamata Dolby Atmos FlexConnect che sarà disponibile sui nuovi TV TCL 2024.Per gli appassionati di home entertainment è uno dei gadget (costosi) a cui strizzare l’occhio in vista delle prossime festività natalizie. Parliamo ...