Meteo Napoli - le previsioni fino a mercoledì 1 Maggio

(Di lunedì 29 aprile 2024) Come sarà il tempo nella settimana che porta al Ponte del 1secondo le ultime. La prima parte della settimana che porta al Ponte del 1sarà caratterizzata da bel tempo e nuvolosità quasi del tutto assente, così come le piogge. Vediamo nel dettaglio le

Con l'arrivo di maggio è attesa una nuova fase di maltempo che porterà piogge e temporali a partire proprio da mercoledì 1, Festa dei Lavoratori L'articolo Meteo in Toscana : primo maggio con pioggia e temperature in calo proviene da Firenze Post.

Chi sperava in un giorno di festa più soleggiato rispetto allo scorso 25 aprile, rimarrà deluso. Mercoledì 1° Maggio sarà una giornata caratterizzata da condizioni metereologiche avverse su buona parte dell'Italia. Non basterà, infatti, il ritorno dell'anticiclone africano che, in questi giorni, ...

meteo Puglia. Inizialmente soleggiato e caldo, instabilità in aumento dal Primo maggio e temperature in calo - L'anticiclone manterrà condizioni di stabilità fino alla fine del mese in Puglia, con prevalenza di bel tempo e temperature in aumento, tanto che martedì saranno possibili punte anche di 26/27°C. Già ...

meteo Ponte Primo maggio: piogge e grandine. E' di nuovo "inverno" - I primi segnali di instabilità sono attesi in realtà entro la serata di Martedì 30 Aprile, poi la giornata del Primo maggio vedrà un marcato peggioramento del tempo, particolarmente evidente al Nord ...

La Treccani, il 2 maggio, pubblica un libro sui 30 anni di Dedica - PORDENONE - A poco più di un mese dalla conclusione a Pordenone della 30ma edizione del festival Dedica, rassegna letteraria che si conferma unica nel suo genere e anche per questo è così amata dagli ...

