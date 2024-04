Bagnoli | sequestrate 150 dosi di droga durante una manifestazione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 29 aprile 2024)complessivamente 150diunamusicale. la Polizia di Stato trae in arresto tre persone. Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato dii servizi all’uopo predisposti in occasione di una notamusicale, hanno tratto in arresto 3 persone per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti. Nello specifico, gli operatori hanno notato un uomo cedere ad un altro una bustina in cambio di 20 euro per poi tentare la fuga, provando a disperdersi tra la folla; tuttavia, raggiunto e bloccato dai poliziotti è stato trovato in possesso di 39 involucri di ketamina, 4di cocaina e 9 di MDMA per un totale complessivo di circa ...