Il potere non mi cambierà - fiera di essere una persona del popolo | il discorso della Meloni a Pescara in 10 punti chiave

(Di lunedì 29 aprile 2024) La platea si compenetra nell’ascolto di Giorgia: l’annuncio ufficialepremier esua discesa in campo per le elezioni europee con la sua candidatura a guida delle liste di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni elettorali, arriva dopo aver ripercorso la lunga cavalcata del governo alla guida di un Paese che, da un anno e mezzo, ha ritrovato credibilità, orgoglio e, soprattutto, prospettive di crescita e stabilità. Ma, ha aggiunto la premier in calce: «È arrivato il momento di alzare la posta, facciamolo ancora l’8 e 9 giugno insieme, cambiamo l’Europa. Non mi interessano i sondaggi, non mi interessano le ricostruzioni interessate degli osservatori. Mi interessa solo il giudizio dei cittadini ed è un giudizio che rispetto e rispetterò sempre», conferma dal palcotenso-stuttura straripante ...

Bortone legge la replica di Scurati alla Meloni - Che Sarà alla fine, ha parlato Antonio Scurati . Il diretto interessato di tutto il caso Rai esploso in giornata, in diretta a Che Sarà – dove avrebbe dovuto partecipare con il monologo sul 25 aprile – ha mandato la sua stizzita risposta a ... Continua a leggere>>

(Agenzia Vista) Pescara, 28 aprile 2024 "Questo ruolo difficilissimo non mi cambierà, il Potere non mi imbriglierà e il Palazzo , non mi isolerà ", le parole di Giorgia Meloni alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. / Youtube FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Continua a leggere>>

(Agenzia Vista) Pescara, 28 aprile 2024 "Questo ruolo difficilissimo non mi cambierà, il Potere non mi imbriglierà e il Palazzo , non mi isolerà ", le parole di Giorgia Meloni alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. / Youtube FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Continua a leggere>>

ForzalavoroUn solo Primo Maggio non basta più - C’è chi vuole lavorare di meno e chi vuole lavorare di più e meglio. Quelli che lavorano mentre fanno il giro della Sicilia in bici e quelli che devono presentarsi in ufficio ogni giorno perché il cap ...

Continua a leggere>>

Ilaria Salis, in campo anche l'ultrasinistra: "Una dei nostri" - potere al Popolo invita a sostenere l'insegnante detenuta in Ungheria. "Possibilità concreta di liberarla e di sottrarla al nemico". Così Avs sogna il superamento del 4% alle urne ...

Continua a leggere>>

Elezioni europee, social promuovono candidatura meloni: sì per il 60% - Il potere non mi cambierà, il palazzo non mi isolerà ... stato il ministro per le Politiche agricole Francesco Lollobrigida: "Ci sarà scritto 'Giorgia meloni detta Giorgia'" ha sottolineato parlando ...

Continua a leggere>>