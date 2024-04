Sergio Ramelli | il suo ricordo mostra il vero volto dell’antifascismo

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 apr – Nella giornata di oggi, come ogni 29 aprile da ben 49 anni, il pensiero di molti andrà aldi, il giovane studente del Fronte della Gioventù simbolo di sacrificio e volontà ucciso sotto casa a poco più di diciotto anni da un commando di Avanguardia Operaia. Questoverrà incarnato in maniera sacrale dalle migliaia di persone che scandiranno il suo nome nel rito del presente proprio davanti a quel marciapiede dove, nel lontano marzo 1975,venne aggredito da un gruppo di studenti comunisti di medicina con chiavi inglesi alla mano. Decenni dopo, molti altri giovani si inquadreranno solennemente sulla strada dove cadde, sotto i colpi di quell’antifascismo oggi beatificato, un ragazzo nel fiore della gioventù, il quale, dopo 47 giorni di agonia, lasciò ...

Roma, 22 apr – La settimana dell’anno più attesa dalla sinistra italiana si è aperta all’insegna della solita lagna vittimista, in attesa della santificazione del 25 aprile come giornata nazionale di lotta contro quel fantomatico fascismo (inesistente) attribuito al governo Meloni. Dopo gli inni ... Continua a leggere>>

Sergio ramelli, corone di fiori nel luogo dell’agguato mortale e corteo per ricordarlo - Milano, gli appuntamenti per commemorare lo studente di 18 anni militante del Fronte della Gioventù ucciso da Avanguardia Operaia nel 1975 ...

Continua a leggere>>

Milano: De Corato (Fd'I), non possiamo e non potremo mai dimenticare ramelli e Pedenovi - Domani "ricorrerà il quarantanovesimo anniversario dell'assassinio di Sergio ramelli ed il quarantottesimo anniversario ...

Continua a leggere>>

Doppia commemorazione fascista a Dongo e Giulino di Mezzegra con divise brune e saluti romani: contestazioni di Anpi e partiti al ricordo dei gerarchi uccisi - Messa e corteo, con i militanti inquadrati in fila per tre, nel luogo in cui fu ucciso Mussolini. Domani al ricordo di Sergio ramelli a Milano atteso un altro raduno di massa dei neofascisti ...

Continua a leggere>>