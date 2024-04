Tangenti in Brianza | 9 arrestati - tra loro anche l’ex geometra di Berlusconi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 29 aprile 2024) Sono nove gli imprenditoridalla Guardia di finanza di Monza con l’accusa di aver preso parte a un sistema corruttivo, basato sul pagamento di, per ottenere varianti al Piano di governo del territorio del comune di Usmate Velate, in. Tra dic’èFrancesco Calogero Magnano, noto in quanto exdi fiducia di Silvio. Magnano, che già in passato era stato coinvolto in vicende giudiziarie, è ai domiciliari. La Guardia di finanza ha invece arrestato Antonio Colombo, funzionario dell’ufficio tecnico comunale.in, 9 arresti Secondo l’inchiesta sarebbe stato un funzionario a favorire i cambi di destinazione d’uso di alcune aree nel Pgt di Usmate in cambio di denaro. Le ...