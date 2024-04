Milan - un mese da dimenticare | Pioli si avvicina al momento dei saluti

Sarà completamente rifatto l' hotel delle Stelline di Milano . Dopo mesi in cui non potevano partire i lavori perché l' hotel , già sfrattato dal tribunale , non abbandonava la struttura.Continua a leggere Continua a leggere>>

La Movida selvaggia rischia di costare carissima al Comune. Sì, perché, come si legge in una delibera appena approvata dalla Giunta Sala, tre residenti di corso Garibaldi, strada ormai famosa per la battaglia anti-rumore lanciata dagli inquilini del condominio al civico 104, si sono rivolti al ...

milan, Simon Kjaer lascerà il club a fine stagione: la conferma dell'agente - L'agente del difensore danese Simon Kjaer ha confermato l'addio al milan del giocatore al termine della stagione in corso ...

Calciomercato milan, si complica il colpo in attacco: il club di Premier piomba in pole - Concorrenza inglese per il milan. Il club di Premier League sta puntando con forza l'obiettivo per l'attacco rossonero ...

TREC - Le Ministre Anna Maria Bernini e Sylvie Retailleau a Napoli domenica 5 maggio - Domenica 5 maggio, a partire dalle ore 10,45, la Ministra dell'Università e della Ricerca italiana Anna Maria Bernini e quella francese Sylvie Retailleau saranno a Napoli in occasione di TREC - 'Trave ...

