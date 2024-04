(Di lunedì 29 aprile 2024) Un malore instava guidando per andare a fare visita all'madre in casa di riposo, poi l'che non ha lasciato scampo aCorona: la donna, 57 anni,...

loredana morta in un incidente d'auto mentre va a trovare la mamma in Rsa. L'anziana non regge al dolore e muore tre giorni dopo - Unn malore in auto mentre stava guidando per andare a fare visita all'anziana madre in casa di riposo, poi l'incidente che non ha lasciato scampo a loredana Corona: la donna, 57 ...

Continua a leggere>>

Muore mentre va a trovare la madre. Lei la segue tre giorni dopo. Doppio lutto per una famiglia di Venezia - loredana, 56 anni, stava andando a trovare la mamma in una casa di riposo quando ha avuto un malore e un incidente. L’anziana è stata a sua volta uccisa dal ...

Continua a leggere>>

La figlia muore in auto mentre la va a trovare in ospizio: la madre non regge al dolore - loredana Corona, 57 anni di Campalto di Favaro Veneto, era stata colpita da un ictus mentre era alla guida della sua auto, una Fiat Panda, diretta all’ospizio della madre per una visita. Colta da ...

Continua a leggere>>