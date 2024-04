Luci rosse? Non sono portata Sessualmente | Mara Maionchi privatissima

(Di lunedì 29 aprile 2024) Una scatenatissimasi confessa a Belve. Intervistata da Francesca Fagnani su Rai 2, nella puntata che andrà in onda domani 30 aprile in prima serata, la discografica parla di Tiziano Ferro - "non ha capito la fortuna di avermi incontrata" - del suo vizio - "il gioco d'azzardo? Esageravo sì" - e del tradimento di suo marito Alberto - "Fu anche colpa mia.da abat-jour". TIZIANO FERRO - Quando la conduttrice chiede: "Mi dice chi non ha capito che incontrarla è stata una fortuna?", larisponde secca: "Tiziano Ferro". "Perché non ha pensato che sia io che mio marito l'abbiamo aiutato ad essere quello che alla fine, in parte, è", aggiunge. GIOCO - Sul gioco d'azzardo, quando la Fagnani le domanda: "Ha mai avuto un inizio di dipendenza?", ...

