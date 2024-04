Anticipazioni Viva la Danza su Rai 1 | gli ospiti di Bolle tra musica e talento

«Viva la Danza è appuntamento televisivo e al tempo stesso è una grande dichiarazione di amore per la danza»: Roberto Bolle torna protagonista in prima serata su Rai 1 con uno spettacolo ideato da lui. Viva la Danza va in onda oggi, lunedì 29 aprile, alle 21.30 su Rai 1. E in contemporanea sulla ... Continua a leggere>>

Eravamo abituati a vederlo in tv la sera di Capodanno con Danza con me, uno spettacolo di varietà con al centro, appunto, coreografie e talenti internazionali. Per Roberto Bolle, ora, è il momento di tornare in tv: questa sera, lunedì 29 aprile 2024, alle 21:30, va in onda Viva la Danza, speciale ...

Continua a leggere>>