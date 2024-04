Bayer Monaco Tuchel | Ancelotti per me è un mito | apprezzo la sua umiltà Gnabry? So che segnerà

(Di lunedì 29 aprile 2024) Le parole di Thomas, tecnico del, in vista della partita di domani contro il Real Madrid Thomasha parlato in vista della semifinale di Champions League delcontro il Real Madrid. Di seguito le sue parole, riportate da Gianluca Di Marzio.– «Per me è un

La cinquina di Berlino ha rimesso le cose a posto in classifica, con il Bayern Monaco di Tuchel che ha approfittato dello stop dello Stoccarda per prendersi 3 punti di vantaggio sugli svevi a 4 turni dalla fine e con lo scontro diretto alle porte. La sfida odierna, che anticipa la gara contro il ... Continua a leggere>>

La cinquina di Berlino ha rimesso le cose a posto in classifica, con il Bayern Monaco di Tuchel che ha approfittato dello stop dello Stoccarda per prendersi 3 punti di vantaggio sugli svevi a 4 turni dalla fine e con lo scontro diretto alle porte. La sfida odierna, che anticipa la gara contro il ... Continua a leggere>>

L’allenatore del Bayern Monaco Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League contro il Real Madrid : “Ancelotti è un mito, sia come giocatore che come allenatore. E nonostante questo, è ancora molto gentile e umile. È calmo ed esperto, è ... Continua a leggere>>

Bayern, tuchel: "Come una finale, Ancelotti una leggenda. Gnabry segnerà un gol" - Il tecnico tedesco presenta la semifinale contro il Real: "Abbiamo bisogno dei tifosi, decisivi i piccoli dettagli" ...

Continua a leggere>>

Champions League 23/24, semifinale d’andata da urlo: Bayern monaco-Real Madrid dove vederla in Tv e in streaming - Bayern monaco-Real Madrid dove vederla in Tv e in streaming: indicazioni per seguire la prima semifinale di Champions di martedì 30 aprile ...

Continua a leggere>>

Champions League: Ancelotti vede in quota un altro trionfo, ma nella semifinale d’andata i bookie dicono Bayern monaco - ROMA - Al via le semifinali di Champions League e il favorito non può che essere il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Nelle quote di William Hill - dopo aver eliminato il Manchester City - si gioca a 2, ...

Continua a leggere>>