La preparo con le fragole - è facilissima infatti la impasto in pochi minuti Super golosa!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di lunedì 29 aprile 2024) In soli 5posso preparare una torta dideliziosa capace di far venire l’acquolina in bocca a tutti. L’è facilissimo e intuitivo da portare a termine e tutto è reso ancora più facile grazie alla videoricetta disponibile a fondo pagina. Con questo dolce il palato di tutta la famiglia è contento e gli ospiti non riescono mai a fare a meno di chiedermi il bis. Ecco tutto quello che faccio per poterla gustare e preparare in soltanto 5! Questo dolce alleè una vera e propria bontà morbida e gustosa che fa venire fame a chiunque. Posso mangiare questa torta in qualunque momento della giornata e non verrà mai a noia. Gli ingredienti da usare per portare a termine la ricetta sono: 2 cucchiaini di lievito in polvere Sale un pizzico 2 uova 300 ml di latte 420 gr di ...