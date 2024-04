Palestina | in calo Hamas - al crollo Abu Mazen e Al Fatah

Guerra Medioriente, raid su Rafah e Gaza City: oltre 20 morti. LIVE - Secondo funzionari sanitari palestinesi, almeno 22 persone sono state uccise durante gli attacchi aerei israeliani su Rafah stanotte, tra cui sei donne e cinque bambini. Una delegazione di hamas è arr ...

Blinken incalza hamas: "Accettino la proposta di Israele così tutto potrà cambiare a Gaza" - Su tregua e ostaggi l'accordo è vicino e il segretario di Stato Blinken preme perché hamas accetti la proposta israeliana ...

Palestinians mourn loss of culture with the rising death toll amid ongoing war - The massive loss of life in the Israel-hamas war has wiped out swaths of family lines -- and gone with them are parts of the culture they carried, Palestinians say.

