Papa Francesco al Gemelli | il chirurgo che l’ha operato | “Per noi deve restare un’altra settimana”

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 11 giugno 2023) ROMA – “E’ lui che decide” quando uscire dall’ospedale, ma “a noi farebbe piacere che possain convalescenza ancora in ospedale almeno”. Lo ha detto ilche haall’intestino, in un punto stampa al. “Lo staff medico informa che il decorso postrio dicontinua L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Intervento chirurgico per: il dettaglio Rivoluzione digitale della preghiera, una nuova era Di Maio e ilparlano della Libia...