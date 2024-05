Ballardini | Sassuolo ha giocatori seri! Si è visto contro l’Inter

Davide Ballardini è pronto a diventare il nuovo allenatore del Sassuolo . A meno di clamorosi colpi di scena dovrebbe essere lui a sostituire Bigica chiamato momentaneamente al posto dell'esonerato Dionisi. L'ex Cremonese risolverà il contratto con i grigiorossi per legarsi agli emiliani.Continua a ... Continua a leggere>>

La Salernitana potrebbe aver scelto il nuovo allenatore per sostituire Filippo Inzaghi: Davide Ballardini. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale, proprio l’ex Genoa sarebbe in cima alla lista di Walter Sabatini come nuovo mister della squadra granata. ... Continua a leggere>>