Pnrr | Conte attacca Meloni | Sparli di me | invece dovresti ringraziarmi Adesso assumiti le tue responsabilità

(Di sabato 10 giugno 2023) La presidenteè andata all’evento di Vespa a sparlare di me, dietro le quinte, attribuendomi ledei ritardi del. Inizia così un duro video di Giuseppeche, per la sua accusa, parte dal retroscena pubblicato su La Stampa

... Giusepperispondendo al presidente del Consiglio Giorgia Meloni che gli avrebbe attribuito le responsabilità dei ritardi del. "D'altra parte sei proprio tu che hai voluto trasferire la ...... Guido Crosetto , apostrofa duramente il giornalista Senio Bonini che, in tema di, gli obietta ... Accomodato in masseria, Giuseppecercava la postura più adatta a chi contesta, ma con un ...... almeno su questo specifico punto (sul resto, dalal Mes, il discorso sarebbe diverso). La ... A sinistra invece la confusione tende ad aumentare: ormai il M5S di Giusepperappresenta in forma ...

Pnrr, Conte attacca Meloni: "Sparli di me, invece dovresti ... La Stampa

Un messaggio video sui social il presidente del Movimento 5stelle, Giuseppe Conte rispondendo al presidente del Consiglio Giorgia Meloni che gli avrebbe attribuito le responsabilità dei ritardi del Pn ...“Cara Meloni, dovresti con onestà intellettuale e decenza istituzionale fare mea culpa e ringraziarmi per i 209 miliardi portati in Italia nonostante il tuo tifo contrario. Non è onorevole sparlare al ...