Colonnine di ricarica elettrica | in Europa sono troppo poche

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Per quanto possa sembrare strano, l’ha problemi dielettriche. Le vendite di automobili alimentate a elettricità nella Uecresciute tre volte più velocemente dell’installazione di punti di. In sostanza occorrerebbe moltiplicare per 8 volte il numero dida installare da qui al 2030. L’Associazione europea dei costruttori di automobili ha lanciato l’allarme: la quantità didi ricariche per le auto elettriche non è al momento sufficiente. Entro i prossimi 6 anni il numero delle installazioni dovrà necessariamente equivalere a una cifra pari a 8,8 milioni. Dal 2017 al 2023, le vendite di auto elettriche nell’Uecresciute tre volte di più rispetto alla contemporanea installazione delle. Foto ...

Ancora boom di installazioni di Colonnine : nel 2023 12.991 nuovi punti di ricarica , il totale poco sotto i 55.000. Una colonnina su cinque è in Lombardia, ma è Napoli quella che cresce di più... Leggi tutto Leggi su (dmove)

Un mercato in espansione anche se occorre potenziare le infrastrutture di ricarica . Gli ultimi dati confermano come il numero di veicoli elettrici risulti in forte espansione rispetto al passato, superando nel 2023 quota 200.000 unità. Un incremento sostenuto soprattutto dagli incentivi statali, ... Leggi su (quotidiano)

Nuovo taglio in Tesla, questa volta è il team dedicato ai Supercharger - Tesla ha recentemente annunciato tagli alla forza lavoro che vanno ben oltre quanto inizialmente comunicato, questa volta decimando quasi due interi team.

Leggi su (tomshw)

Messina, il parcheggio ex Gasometro è aperto e gratuito - Il 24 aprile ha aperto il parcheggio di via Catania. 92 posti, tra cui 4 per persone con disabilità, ed è gratuito fino al 31 agosto. I parcheggi d’interscambio “Bordonaro”, “Europa Est”, “Europa ...

Leggi su (tempostretto)

Messina, il parcheggio ex Gasometro è ora aperto e gratuito - Il 24 aprile ha aperto il parcheggio di via Catania. 92 posti, tra cui 4 per persone con disabilità, ed è gratuito fino al 31 agosto. I parcheggi d’interscambio “Bordonaro”, “Europa Est”, “Europa ...

Leggi su (tempostretto)