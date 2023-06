«Ora fai una brutta fine» | detenuto minaccia agente con una lama alla gola

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 10 giugno 2023) Momenti di paura ieri per undi polizia penitenziaria aggredito da un. Quest’ultimo, con unarudimentale, gli ha sferrato un fendente. Non è purtroppo la prima volta che all’interno della struttura penitenziaria si verificano simili episodi. Tali circostanze contribuiscono, dunque, a tenere alto il livello dirme aldi evitare il ripetersi di simili ed ancor più gravi condotte. Caos a Regina Coeli, doppia aggressione in carcere: “rischia di perdere un occhio” Aggredito da unundi polizia penitenziaria I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri presso il carcere di Frosinone. Un’aggressione in piena requella che si è consumata ai ...