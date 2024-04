Taylor Swift - il disco The Tortured Poets Department è il più venduto in Italia

La settimana scorsa Taylor Swift ha pubblicato The Tortured Poets Department e in appena 24 ore ha già battuto un importante record di Spotify: “Con i risultati del 19 aprile, questo è diventato il disco più ascoltato in streaming sulla nostra piattaforma in un solo giorno, e Taylor Swift è ...

Conquista subito la vetta della classifica degli album più venduti, anche in Italia (come ha fatto negli Usa bruciando nuovi record, e in altri Paesi, dall'Australia alla Germania, ndr) Taylor Swft con il suo undicesimo disco in studio The tortured poets department, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. ...

