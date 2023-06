GdS – UFFICIALE – Popa è un nuovo giocatore del Torino

Leggi su justcalcio

(Di sabato 10 giugno 2023) 2023-06-08 17:04:18 L’autorevole GdS:l’arrivo dialla corte di Ivan Juric Mihaiè undel. Il portiere rumeno, classe 2000, si è trasferito a parametro zero alla corte di Ivan Juric. Nell’ultima stagione ha difeso i pali del Voluntari, squadra militante nella Serie A rumena, ed è inoltre l’estremo difensore della Nazionale rumena Under 21.ha firmato un contratto triennale con il club granata (QUI i dettagli sull’operazione). Il comunicato del— IlFootball Club è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Mihai, con decorrenza 1° luglio 2023.è nato a Constanta, in Romania, il 12 ottobre del 2000. Alto 190cm, il ...