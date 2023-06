(Di sabato 10 giugno 2023) Circa duemila chilometri separano Dalmine e Istanbul, la città nella quale sabato (10 giugno) si giocherà ladellaLeague 2023. Una distanza che si azzera per una notte, quella in cui un bergamasco doc, anzi, dalminese doc, Roberto, gioca l’ultimo atto della massima competizione europea. Il classe 1994 è cresciuto nel settore giovanile atalantino, è stato un prodotto dellanidiata di Gasperini e ci ha impiegato solo 16 partite nellasquadra nerazzurra per convincere l’Inter ad acquistarlo nel gennaio 2017. Oggi, sei anni e mezzo dopo, giocherà la sua ultima partita in nerazzurro: comunque andrà, a scadenza di contratto (30 giugno 2023) non rinnoverà e sarà libero di trovarsi un’altra squadra, con le pretendenti che non sembrano mancare. Se entrerà in campo ...

... tra cui cui Edin Dzeko, Stefan De Vrij, Danilo D'Ambrosio, Samir Handanovic, Robertoe ...la Gazzetta. Leggi anche Federica Nargi, bikini esplosivo per lady Matri. 'Dea indiscussa'.... cross centrale e l'argentino al volo lain rete. Un solo minuto di recupero per una ... Calanhoglu esce per, dopo l'ingresso per i Viola di Terzic al posto di Dodo, infine Lautaro ...Prima dell'intervalloviene espulso per doppio giallo. Nella ripresa Anguissa la sblocca. Nel finale Lukaku trova il pareggio, ma Di Lorenzosubito avanti i suoi. Nel recupero la ...

Gagliardini riporta Bergamo in finale di Champions: altri sei prima di lui BergamoNews.it

Non solo Milan e Lazio, ma anche l‘Inter sembrerebbe essersi unita alla corsa per Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in caso di addio di Gagliardini, la so ...Inter, Marotta piomba su obiettivo della Lazio per il centrocampo: i dettagli sulla trattativa Non solo Milan e Lazio, ma anche l‘Inter sembrerebbe essersi unita alla corsa per Loftus-Cheek, centrocam ...