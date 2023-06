Fiorello da record | 22 | 9% di share per l’ultima puntata di Viva Rai2 Il futuro incerto tra residenti infuriati e corteggiamenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) La zampata finale diè di quelle oggettivamente impressionanti.diha chiuso infatti con ascolti clamorosi: 1.126.000 spettatori con il 22,9% di. Numeri importanti che certificano due cose: il successo di una trasmissione passata da zero a cento in sei mesi – in senso figurato e pure letterale, visto che laantein quella fascia stava attorno all’1% di– e la capacità dello showman siciliano di reinventarsi restando sempre e comunque un fuoriclasse assoluto. I numeri non sono tutto, ma tocca necessariamente mettere agli atti che il grand finale ha sbaragliato ognisia sul fronte dei valori assoluti che su quello dello(fino a ...