Vomero | ancora controlli in Rsa | riscontrate carenze igienico-sanitarie

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nel corso di nuoviin una struttura per anziani a Napoli, nel quartiere, è stata riscontrata la presenza di cinque oss in nero e gravinelle cucine.dei carabinieri, a Napoli, nelle residenze per anziani, dopo il blitz di ieri che ha portato ad alcuni arresti per maltrattamenti. Stavolta,

I Carabinieri della compagnia, insieme ai colleghi del Nas e del Nil, hanno effettuato il controllo con personale della Asl rilevando la presenza nella struttura di 5 operatori socio sanitari ...controlli dei carabinieri, a Napoli, nelle residenze per anziani di Napoli, dopo il blitz di ... Stavolta, i militari della compagniahanno ispezionato, con i colleghi del Nas e dell'...Una festa che ha visto l'intera community riversarsi nel punto vendita del, in via Cilea 104,... La cosa più bella e che ci rende orgogliosi è di aver legato questa festa una festapiù ...

Vomero, ancora controlli in Rsa: carenze igienico-sanitarie 2a News

Ancora controlli dei carabinieri, a Napoli, nelle residenze per anziani di Napoli, dopo il blitz di ieri che ha portato ad alcuni arresti per maltrattamenti. (ANSA) ...“ Dal 26 marzo scorso, quindi oltre due mesi addietro, con l’entrata in vigore dell’ora legale, tutti gli orologi sono stati spostati un’ora avanti a eccezione però dello storico orologio posto in pia ...