Piove sul palco di Bologna | Schlein resta sotto la pioggia | «Ombrello? No grazie | non ho un buon rapporto» Poi spiega

(Di venerdì 9 giugno 2023) Comincia are suldella Repubblica delle Idee, l’evento organizzato dal quotidiano diretto da Maurizio Molinari in piazza Maggiore ache stavolta ospita Elly. La segretaria del Pd che gioca in casa rifiuta di procurarsi un riparo e continua a rispondere alle domande. Una ragazza dal pubblico ha provato a prle un, ma a quel puntorifiuta l’aiuto e dice: «Non ho uncon gli ombrelli». Nel suo stesso partito, oltre che gli avversari politici, non sono in pochi a rimproverarle scarsa chiarezza nelle sue dichiarazioni pubbliche. E anche in questo caso la segretaria dem non sembra aver smentito i suoi detrattori. Al punto che ha poi dovuto chiarire che cosa intendesse, dopo che ...

La moto mi ha subito trasmesso fiducia, la squadra mi ha aiutato molto con alcune modifica etime - attack sono stato in linea coi migliori. Se domani, non sarò costretto a forzare troppo. ...Stiamo cercando di farlosalario minimo, in Parlamento. Abbiamo una responsabilità, dopo le ultime sconfitte, c'è l'esigenza di costruire un'alternativa". Tornando agli ultimi attacchi lanciati ...- - > Le proteste giovedì a New Yorkclima - Reuters . Dopo avere avvolto New York, i fumi delle centinaia di incendi in Canada hanno ... Sono 16 giorni che none precipitazioni non sono ...

Piove sul palco di Bologna, Schlein resta sotto la pioggia: «Ombrello ... Open

Dopo l’Autorità di Audit della Regione Siciliana, che aveva rilevato gravi irregolarità e criticità sull’operazione See Sicilily, anche i vertici della Commissione europea accendono i fari sulla vicen ...Star di Tik Tok, il colonnello Mario Giuliacci spiega le cause dei temporali pomeridiani che si verificano sulla Capitale da metà aprile. “Siamo alla fine” ...