LIVE – Inter-Manchester City | Guardiola in conferenza stampa DIRETTA

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ladelladi Pepalla vigilia di, finale di Champions League 2022/2023.mente da Istanbul, il tecnico degli inglesi presenterà l’atto conclusivo che può consentire ai cizitens di fare il triplete e di raggiungere quella che è ormai un’ossessione. Appuntamento alle ore 18.15 per seguire le parole dell’allenatore catalano e di due giocatori. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH SportFace.

...parte lancio per Cuppone con Dalmasso contretto a intervenire di piedi fuori area 17' 20.066 il dato complessivo degli spettatori! Dal 2016 non faceva un record così in settembre con l'in Serie ...A partire dalle 21, sarà possibile assistere all'attesa finalissima di Champions League, che vedrà l'opposta al Manchester City. A seguire musica, per allietare il pubblico e concludere la ...Iniziano a farsi insistenti le voci di calciomercato che riguardano la Juventus e le sue mosse per l'estate di questo intenso 2023. La stagione si è appena conclusa con la formazione allenata da ...

Inter-Manchester City, l'avvicinamento alla finale di Champions: news live e dove vederla Sky Sport

The former England defender is expecting a tight encounter between the teams in Istanbul - despite his former side's incredible run of form ...The Gunners are also poised for a decision on Ivan Fresneda as they line up Manchester City pair Joao Cancelo and Ilkay Gundogan as well as battling with Chelsea over Moises Caicedo. The Blues are ...