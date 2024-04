Antonio Scurati dopo il monologo | “Una giornalista del Tg1 ha chiesto la mia incriminazione”

«Non si scuseranno mai, non è nella loro indole e non è nella loro convenienza soprattutto. Casomai scaricheranno la colpa su qualcuno dei loro e lo epureranno». In un’intervista rilasciata a Repubblica e ad altri giornali del network Lena lo scrittore Antonio Scurati torna sulla censura del suo ...

Continua a leggere>>