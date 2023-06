LIVE Alcaraz-Djokovic 3-6 7-5 1-6 1-6 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | lo spagnolo crolla per i crampi | il serbo verso il record di Slam

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:33 Termina qui la nostratestuale della semifinale deltra Novake Carlos. Grazie per aver seguito l’atteso match in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 18:32 Deve riflettere invece, che agli albori del terzo parziale è stato colto dasparsi in tutto il corpo. Ci sarà bisogno di analizzare questa inattesa situazione, in vista dei prossimi importanti appuntamenti. 18:31 Domenicaaffronterà uno tra il tedesco Alexander Zverev ed il norvegese Casper Ruud. Occasione ghiottissima per il trentaseienne di Belgrado. 18:30 ...

PARIGI (FRANCIA) - Caccia a un posto in finale al Roland Garros , secondo Slam della stagione in corso sulla terra rossa di Parigi.contro Djokovic la prima semifinale, a seguire Ruud sfiderà Zverev . Segui la diretta della ...7 - 5 il punteggio finale 17:10 -è avanti 6 - 5* nel secondo set ma è stato avanti 5 - 3 e ha avuto 3 set point sul 5 - 4 in risposta (0 - 40) 16:35 -conduce 4 - 3 senza break nel ...In palio per il vincitore la finalissima contro uno tra il serbo Novak Djokovic oppure lo spagnolo Carlos. SEGUI ILDI ZVEREV - RUUD PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Zverev ...

LIVE Alcaraz-Djokovic, Roland Garros 2023 in DIRETTA: alle 14.45 la super sfida dell'anno OA Sport

Alcaraz contro Djokovic sono 1-2 nella prima semifinale del Roland Garros. Il primo set lo ha vinto il serbo 6-3, poi la rimonta del giovane spagnolo che si è imposto 7-5 nel secondo set.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:33 Svolta incredibile e clamorosa del match. Alcaraz sta ribadendo di non poter giocare in queste condizioni. 1-1 Game Djokovic. Sparacchia in rete la risp ...