Biden avverte Netanyahu | nessun sostegno

(Di giovedì 9 maggio 2024) 7.40 Svolta clamorsa su Israele da parte Usa Il presidentealla Cnn ha detto: "Continueremo a garantire che sia sicucuro in termini di Iron Dome e della sua capacità di rispondere ad attacchi. Ma non forniremo armi e proiettili di ariglieria. Ho messo in chiaro che se entrano a Rafah,non fornirò le armi.Ho detto chiaramente a Bibi e al gabinetto di guerra: non otterranno il nostro, se attaccano centri abitati". Sulla bombe Usa:"Civili sono stati uccisi a Gaza come conseguenza e di altri modi in cui attaccano i centri abitati"