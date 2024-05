NBA - New York supera Indiana e va 2-0 nelle semifinali della Eastern Conference

(Di giovedì 9 maggio 2024) I NewKnicks fanno un altro passo verso le finali di. Nell’unica partita di playoff NBA disputata questa notte, la squadraGrande Mela è riuscita ad avere la meglio sugliPacers anche in gara-2 al Madison Square Garden con il punteggio di 130-121, mantenendo così il fattore campo e andando 2-0 nella serie. Match a due facce, che sembrava essere condizionato in negativo per Newdal colpo ricevuto da Jalen Brunson, che lo mette fuori causa nel secondo parziale ed i Pacers ne approfittano, supportati dal solito Tyrese Haliburton (34 e 9 assist alla sirena finale) toccando all’intervallo anche il +10 sul 63-73. New, retta perlopiù da OG Anunoby, ritrova poi il suo leader nel terzo quarto e piano piano chiude la forbice, ma i guai continuano con ...

