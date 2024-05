Niente bombe americane per invadere Rafah | cosa svela il no di Biden a Israele

(Di giovedì 9 maggio 2024) In una intervista alla Cnn, il presidente Usa ha ribadito il blocco della fornitura di. Una scelta che promette di complicare le relazioni con Tel Aviv e che già scuote il panorama politico interno

svolta clamorosa su Israele di Joe Biden : in un’intervista esclusiva alla CNN, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato per la prima volta la sua intenzione di condizionare le forniture militari a Israele . Biden ha sottolineato che gli Stati ...

Le notizie di oggi sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas: almeno 15mila i bambini palestinesi uccisi dal 7 ottobre 2023. Gli USA intanto avvertono: non invieranno più bombe a Tel Aviv se verrà lanciato l'attacco a Rafah .Continua a leggere

