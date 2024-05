Le ultime ore di Alice Neri Il collega che era con lei | Vidi un uomo nel parcheggio

(Di giovedì 9 maggio 2024) E’ stato l’ultimo a vederla sorridere quella sera. Qualche ora dopo quel lungo aperitivo al bar, è stata ammazzata a coltellate. E’ entrato ieri nel vivo il processo a Modena contro Mohamed Gaaloul, il tunisino di 30 anni accusato di aver ucciso, la giovane mamma di Ravarino. Il delitto è avvenuto nelle campagne di Concordia, nel Modenese, nella notte tra il 17 e il 18 novembre del 2022. Ieri, proprio nel giorno del compleanno della vittima, che avrebbe compiuto 34 anni è iniziata l’istruttoria. A parlare in aula, dopo il fratello della vittima, Matteo Marzoli, rappresentato dall’avvocato Marco Pellegrini, che ha sottolineato quanto fosse forte il legame con la sorella, è stato proprio Marco Cuccui, ildie l’con cui la vittima trascorse l’ultima ...

