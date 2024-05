Attenzione alla truffa della patente online

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ne avevamo già parlato nel 2022, ma itori sono sempre al lavoro e ripropongono spesso i raggiri che riscuotono più successo, come questa. Il messaggio che ci avete segnalato riporta: Ottieni la tuadi guida certificata senza uscire di casa. Siamo il servizio di Motorizzazione Civile d’Italia con sede in via agostino bertani , 41.10137 torino, italy. Ci occupiamovostradi guida, così non dovrete sostenere l’esame di guida. Ci occupiamo di tutto, dteoriapratica. Convalidiamo i vostri esami e le vostre ore di guida tramite la nostra scuola guida. Il tutto senza che dobbiate viaggiare o recarvi all’esame. Se siete in grado di guidare per una certa ...