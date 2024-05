Dì addio a tuo figlio Un messaggio all’ex marito - poi la follia | madre uccide il figlio e si suicida

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 9 maggio 2024) Una storia agghiacciante, uninviatocon scritto “Dìper sempre a tuo”. Poi l’orrore, un gesto disumano compiuto da una donna e che ha sconvolto un Paese intero. Sta facendo il giro del mondo il terribile caso andato in scena in queste ore in Texas, negli Stati Uniti, dove una donna di 32 anni di nome Savannah Samantha Kriger ha ucciso ildi tre anni con un’arma da fuoco prima di togliersi la vita. La terribile scoperta è stata fatta dagli agenti della polizia di Bexar: i corpi dei due in un fosso vicino al Tom Slick Park. I dettagli della tragedia sono emersi solo recentemente durante una conferenza stampa presieduta dallo sceriffo della contea di Bexar, Javier Salazar, che ha risposto alle domande dei ...