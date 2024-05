Un danno d’immagine | cosa rischia Serena Bortone per il post sulla censura della Rai a Scurati

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ad Antonio«non è stata vietata né la partecipazione né la lettura del monologo» a CheSarà diBortoni. È stato invece lo scrittore a decidere di non prendere più parte alla trasmissione. Mentre il suo compenso era previsto «a titolo gratuito». Perché «interessato a un periodo di promozione di una graphic novel prenotabile dal 19 aprile e di una fiction tratta dalla sua opera». L’amministratore delegatoRai Roberto Sergio ieri ha spiegato perché sul casoa suo parere non c’è stata alcuna. E perché Viale Mazzini ha inviato una lettera di contestazione a: è stato a causa delpubblicato sui social «in violazionenormativapolicy aziendale: ci sono ...

