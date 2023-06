(Di venerdì 9 giugno 2023) Un centrocampista di talento pronto al salto di categoria. Alessandro, centrocampista classe 2002, è stato tra i migliori in...

...ad accogliere come nuovo allenatore Paolo Bianco - ormai ex collaboratore di Allegri alla) ha ... si tratterebbe di Alessandro, centrocampista di 22 anni reduce dall'esperienza con la ......partita contro l'Udinese che cercherà di battere la Juventus perché quando viene battuta la... A disposizione : Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Riccio, Barbieri, Paredes,, Iling ...... Deulofeu, Pafundi, Success Squalificati: Bijol, Zeegelaar Diffidati: Ebosele, Lovric, Success... A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Riccio, Barbieri, Paredes,, Miretti,...

Juve, Sersanti richiesto in B | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Chiusi positivamente i rinnovi di contratto con Fabrizio Poli e Diego Stramaccioni, la Juventus Next Gen si appresta a raggiungere l'accordo con altri tre giocatori. Come riporta TuttoJuve.com, ...Promosso dalla Next Gen, il direttore generale bianconero Scanavino gli ha dato tutti i poteri nell'ambito del calciomercato ...