Il Bicarbonato scaduto? Ecco cosa dovete assolutamente sapere!

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ilscade? Da sempre, a livello sia alimentare per far lievitare impasti e lavare frutta e verdura, sia salutistico e cosmetico. Ma conoscete proprio tutto a suo riguardo? Facciamo un passo indietro per capirci di più! Ildi sodio, detto anche idrogenocarbonato di sodio o carbonato acido di sodio, è un reagente chimico che funziona sia acido sia come base. È un sale bianco molto fine, inodore, non infiammabile e solubile. In natura si trova disciolto nell’acqua e viene identificato come nahcolite. La produzione industriale del, invece, richiede l’impiego di ammoniaca, anidride carbonica e cloruro di sodio e fu messa a punto da Ernest Solvay nel 1863. Anche se è di facile reperibilità, il suo utilizzo non è adatto a tutti perché un uso improprio può causare dei danni alla salute. Sapete quando, quanto ...