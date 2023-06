(Di venerdì 9 giugno 2023) Dopo la sconfitta per 0-1 subita sul campo dell’Atletico Paranaense, la seconda consecutiva in trasferta, ilha solo due lunghezze di margine sul Palmeiras, la prima inseguitrice. Al Nilton Santos di Rio de Janeiro però il rendimento del Fogo è perfetto: cinque vittorie in cinque partite, dieci reti segnate e una solo subita. In InfoBetting: Scommesse Sportive e

... l'unica squadra che per ora è stata capace di rimanere in scia allo scatenato, che ha ... Dopo la sconfitta rimediata con ilin Copa do Brasil, la squadra allenata da Abel Ferreira ha ...Vincono in casa l'Estudiantes sul1 - 0 così come l'America MG 2 - 0 sul Millonarios, il Tigre 2 - 1 sul Puerto Cabello mentre pareggiano senza reti LDU Quito eRJ. Nella K1 League ...(Ven) -(Bra) 00:00 Penarol (Uru) - Defensa y Justicia (Arg) 00:00 America MG (Bra) - ...00 Santos (Bra) - Newells Old Boys (Arg) 02:30 LDU Quito (Ecu) -RJ (Bra) 04:00 SUD COREA K ...

Botafogo RJ-Fortaleza CE (domenica 11 giugno 2023 ore 02:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Neste sábado (10), o Botafogo enfrenta o Fortaleza, no Estádio Nilton Santos, às 21h (de Brasília), pela décima rodada do Brasileirão 2023. O Glorioso lidera o campeonato com 21 pontos, enquanto o Leã ...Em jogo válido pela 10ª rodada da Série A, o Fortaleza vai até o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. A partida será às 21 horas deste sábado, 10. O Tricolor vem de duas ...