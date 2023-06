Berlusconi ricoverato per accertamenti | il punto dal San Raffaele

A distanza di 3 settimane dalle dimissioni, il presidente del Monza, Silvio, è stato nuovamenteal San Raffaele di Milano ...La salute del Cav ma anche i dossier di politica estera e battute sul calcio nelle conversazioni Silvionuovamente al San Raffaele da oggi per dei controlli, ha ricevuto nel pomeriggio le telefonate degli alleati. Il primo a chiamare, in una pausa del processo Open Arms a Palermo ..."Il presidente è attualmenteall'Ospedale San Raffaele per l'esecuzione di accertamenti ... L'uscita didimesso dal San Raffaele: con lui c'è Marta Fascina Il Cavaliere si trova ...

Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano: degenza ordinaria, passerà la notte in ospedale. Era stato di ilmessaggero.it

(Adnkronos) – Silvio Berlusconi ricoverato nuovamente al San Raffaele da oggi per dei controlli, ha ricevuto nel pomeriggio le telefonate degli alleati. Il primo a chiamare, in una pausa del processo ...Silvio Berlusconi è stato di nuovo ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, la stessa struttura nella quale era stato ricoverato lo scorso 5 aprile (prima in terapia intensiva e poi in un repar ...