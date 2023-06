Michele Merlo | la famiglia lascia il proprio comune d' origine | Ci accusano perché è indagato il medico di base

(Di giovedì 8 giugno 2023) Leggi Anche Addio a, il cantante di 'Amici' è morto a 28 anni per un'emorragia cerebrale Leggi Anche Morte, la nuova perizia: 'Poteva essere salvato' 'Non vogliamo la testa ...

Due anni fa moriva, cantante ex volto di Amici , a causa di una leucemia fulminante. Il Corriere ha riportato una recente intervista del padre, Domenico, in cui ha annunciato la decisione di ...Leggi Anche Addio a, il cantante di 'Amici' è morto a 28 anni per un'emorragia cerebrale Leggi Anche Morte, la nuova perizia: 'Poteva essere salvato' 'Non vogliamo la testa di nessuno e tanto ...A due anni dalla morte d i, il giovane cantante ed ex volto di Amici deceduto per una leucemia fulminante , il padre Domenico , intervistato dal quotidiano Corriere del Veneto , ha parlato dell'atteggiamento dei ...

Michele Merlo, due anni fa la morte del cantante. Il padre: "Ancora troppo dolore" il Resto del Carlino

I genitori di Michele Merlo, a distanza di due anni dalla morte del figlio, si sono ritrovati a dover lasciare il loro paese.I genitori del cantante morto nel 2021 se ne sono andati da Rosà (Vicenza): "Non pensavamo di arrivare a sentire ostile il paese in cui abbiamo sempre vissuto. Abbiamo preferito andarcene. Non è più c ...