Maltempo | Gruppo Bper Banca devolve 4 milioni di euro in favore della Croce Rossa Italiana

(Di giovedì 8 giugno 2023) (Adnkronos) – Si è conclusa in queste ore la raccolta fondi del progetto ‘Uniti per l’Emilia-Romagna’, con cui ilha devoluto quattrodiper le attività di assistenza e sostegno delle popolazioni colpite dalle forti alluvioni e inondazioni delle settimane scorse. La raccolta fondi, realizzata grazie alla sensibilità e alla generosità di clienti e dipendenti del, ha raggiunto la cifra di duedi, importo cheha deciso di raddoppiare aggiungendo ulteriori due. Lo annuncia ...

La raccolta fondi, realizzata grazie alla sensibilità e alla generosità di clienti e dipendenti delBper Banca, ha raggiunto la cifra di due milioni di euro, importo che Bper Banca ha deciso ...... gli arsunà, danno il nome a questospecializzato nel canto popolare che testimonia un'...Stefania Vaudo 339 7606822 " Guide Ufficiali Parco Val Grande " Cooperativa Valgrande In caso di...Roma, 8 giu. SIMEST la Societa' delCDP che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo comunica che a partire dal 26 ...diretti subiti a causa delleccezionale ondata di. Si ...

Maltempo, Gruppo Bper Banca devolve 4 milioni di euro in favore ... Adnkronos

(Adnkronos) – Si è conclusa in queste ore la raccolta fondi del progetto ‘Uniti per l’Emilia-Romagna’, con cui il Gruppo Bper Banca ha devoluto quattro milioni di euro a favore della Croce Rossa Itali ...Si tratta di contributi a fondo perduto per 300 milioni di euro complessivi che SIMEST mette a disposizione delle imprese in quanto gestore dei fondi del ...