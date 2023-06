Lecce | pronta un’asta per Baschirotto | la richiesta dei giallorossi

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tutti i dettagli sul futuro di Federico, difensore italiano del, in vista del calciomercato Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Federicopotrebbe lasciare ildurante la prossima finestra di calciomercato estiva. Negli scorsi mesi erano infatti arrivati vari interessamenti soprattutto da parte di Fiorentina, Bologna e Wolfsburg. La lista delle concorrenti è però destinata ad allungarsi. Il club giallorosso vorrebbe circa 8-10 milioni di euro per il difensore, ma sarebbe disposta a valutare anche possibili contropartite tecniche.

Noi oggi vi proponiamo la ricetta originaria della città di, con pasta frolla allo strutto, ... Intanto preparate la crema pasticcera alla vaniglia e, una volta, trasferitela all'interno di ...... l'intera regione èad accogliere i turisti per la stagione estiva, con il treno ... Di questi otto correranno lungo la rotta Milano " Pescara/, favorendo l'arrivo di turisti dalla Lombardia ...... di capire le necessità e che siaa risolvere tutti i problemi, alleggerendo le incombenze ... in provincia di, tra le primissime realtà del sud Italia ad aver intrapreso il progetto di ...

Lecce-Bologna, le probabili formazioni: pronta la festa salentina Calcio in Pillole

L'attore premio Oscar è stato scelto come volto del nuovo B-Suv della casa automobilistica torinese che debutterà il prossimo 4 luglio. A Piazza Duomo, dove si sono svolte fino ad ora le riprese, non ...DiCaprio, Lecce ha aspettato a lungo l'arrivo dell'attore per le riprese dello spot della nuova fiat 600. Dove avverranno Arriverà DiCaprio