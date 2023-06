Duplice omicidio a Sant’Antimo | i due cognati uccisi perchè avevano una relazione

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLuigi Cammisa di 29 anni e Maria Brigida Pesacane di 24 anni,perché sposati a due fratelli, Anna e Alfredo, sono statiper avere intrapreso una. È il probabile movente che ha spinto il 44enne Raffaele Caiazzo ad ammazzare prima in strada il genero e poi a recarsi in casa della nuora Maria Brigida e ucciderla. C’erano anche i figli di 2 e 4 anni in casa della 24enne, quando lei è stata uccisa dal suocero. E’ una delle circostanze emerse dopo il delitto della donna; i bimbi probabilmente dormivano, ma hanno comunque sentito gli spari, e sono rimasti sotto choc seppur incolumi. La donna è stata colpita mentre era in bagno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

