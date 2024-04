(Di venerdì 26 aprile 2024) Unera in piedi sul cassone e un altro su una scaletta quando unha messo in moto il furgone ed è partito

A Palermo un ladro ha rubato un mezzo dell'Amat: operaio scaraventato fuori dal veicolo in corsa, ha fratture - La squadra di operai si occupava della segnaletica per le postazioni dei disabili e stava eseguendo un lavoro nei pressi di una scuola in via Filippo Paladini a Cruillas. Erano le 2:30 del mattino ...

