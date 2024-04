Sondaggi politici - le liste sul filo dello sbarramento | rischiano Renzi-Bonin - Calenda e Avs

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 aprile 2024) In vista delle prossime elezioni Europee, ci sono trein bilinco, sospese attorno a quella soglia del 4% che segna l’ingresso o meno al Parlamento Ue. Stando ai dati della Supermedia Agi / Youtrend, gli Stati Uniti d’Europa, frutto dell’unione tra Italia Viva di Matteoe +Europa di Emmao, si attestano attualmente al 4,6%, con un piccolo margine di sicurezza ma in calo di sei decimi rispetto a due settimane fa, quando erano emersi i primi dati sulla lista unica. Più indietro, ma con una tendenza positiva, ci sono Alleanza Verdi Sinistra, con il 4%, e Azione di Carlo, con il 3,8%. Entrambi registrano un aumento di due decimi rispetto alla Supermedia di due settimane fa. Previsioni decisamente meno rosee, invece, per altre due new entry che si trovano ancora al di sotto del quattro per cento: ...