Calciomercato | Napoli Non solo ManUtd | anche Newcastle su Kim

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, il centrale delsi legherà ai Red Devils firmando un contratto di cinque anni.E questo vale per Maldini al Milan, per Spalletti al, per Tare alla Lazio e chissà quanti altri se ne aggiungeranno, se 'Moneyball' inizierà ad essere il film di riferimento del calcio, ...Commenta per primo Il contratto di Hirving Lozano tra qualche settimana andrà in scadenza, è legato alfino a giugno 2024. Così il club azzurro si guarda attorno, è alla ricerca di qualcuno che possa occupare quella fascia destra e sostituire così il messicano. Occhi su Nico Gonzalez della ...

Calciomercato Napoli: De Laurentiis annuncia i prossimi acquisti e cessioni CalcioNapoli24

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Raffaele Ametrano, ex calciatore: “Ad Italiano piace proporre calcio e questo credo sia un pregio. E’ chiaro poi che quando ...A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Fabio Rossitto, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Fiorentina. Secondo Nick Amoruso Tudor potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli, co ...