I sampietrini per rifinire via 2 giugno

(Di domenica 5 maggio 2024) Adesso è ufficiale: parte deieccedenti dal "restyling" di Piazza Boccaccio saranno utilizzati pervia 2. Questi gli ultimissimi sviluppi del cantiere relativo al nuovo centro urbano, che sta proseguendo a pieno ritmo nonostante qualche polemica di troppo. E anche le polemiche sorte nei mesi scorsi circa il nuovo assetto della piazza, stando a quanto riportato nella determina numero 282 dello scorso 30 aprile, avrebbero suggerito la redazione di una variante in corso d’opera da 351mila euro la cui validazione è stata approvata proprio lo scorso martedì. Nel documento in questione, si fa riferimento sia al percorso partecipativo avviato nel 2019 e a " diverse contestazioni da parte di diversi cittadini che pretendevano modifiche e finiture diverse rispetto alle previste in via 2". ...

