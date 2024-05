Narvaez a sorpresa - Pogacar può attendere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Primo verdetto minimo del Giro:non viaggerà in rosa dall’inizio alla fine. Sai che dramma. A negargli primato e possibile record è un ecuadoriano, Jhonatan, che sullo strappo cittadino di San Vito resta incollato al fenomeno sloveno insieme al tedesco Schachmann: per completare l’opera, batte entrambi in volata nel cuore di una Torino straripante di pubblico. Per il sudamericano, 27 anni, campione nazionale, è il secondo centro in una tappa, dopo quella vinta quattro anni fa a Cesenatico. E’ un risultato inatteso, ma se basta un record sfumato per pensare chesia vulnerabile si può chiuder baracca. Tappa breve, salite corte, serbatoi pieni: ci sta che salti fuori l’outsider. A ben guardare, a uscire in attivo da una giornata così è proprio lo strafavorito, che come suo costume prova a dare spettacolo: più ...