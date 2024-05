DAL CONERO AI SIBILLINI FASCINO INFINITO

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) In primavera il territorio delle Marche si mostra in tutta la sua bellezza. La vegetazione sulle colline è rigogliosa, i Montiin lontananza mostrano le vette ancora innevate e le spiagge cristalline delsono già pronte per la stagione estiva. Un mix perfetto fra natura, cultura e tradizioni, pronto ad accogliere turisti da tutto il mondo. Immaginate di passeggiare sulle terrazze mozzafiato di Recanati e di ascoltare in sottofondo i versi di Giacomo Leopardi. Paolo Magagnini – attore e interprete del TourExperience – guida ogni giorno i visitatori nella storia e nei luoghi di Giacomo Leopardi. Una passeggiata di circa un’ora all’interno del Parco dei Colli dell’per rivivere l’atmosfera leopardiana e i luoghi che hanno ispirato la celebre poesia L’. Oltre ad ...