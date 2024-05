Paolini punta sul cambiamento | Vogliamo tracciare una via nuova

(Di domenica 5 maggio 2024) Presentata la lista dei candidati a sostegno di Laurache alle prossime amministrative correrà per diventare sindaco di Foiano della Chiana. La professoressae la sua lista Cantiere Foiano è appoggiata dai partiti di centrodestra (Lega, Fdi, Fi, Noi Moderati, Udc) e da Italia Viva e dal M5S. Adesso è ufficiale tutta la squadra: Alessandro Agnoletti 44 anni, consulente aziendale; Erminia Patrizia in Montagni 75 anni, pittrice di porcellane; Ilaria Braconi in Farnetani, 37 anni infermiera; Nario Bruschi 78 anni ex imprenditore; Massimo Di Chiara, 52 anni, dirigente coldiretti, ex presidente del Carnevale di Foiano; Ivana Giorgi, 52 anni, amministratrice Casa Vacanze; Roberta Giovacchini, 56 anni, insegnante; Daniela Meucci in Poccioni 61 anni casalinga; Alessandro Pratesi, 49 anni, bancario; Marco Salvadori, 61 anni, imprenditore edile; ...

