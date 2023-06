A Cuba una base cinese per spiare gli Usa | l’accordo segreto pagato miliardi da Pechino

(Di giovedì 8 giugno 2023) Asorgerà unaper le intercettazioni elettroniche gestita dalla Cina grazie a un accordostretto tra L’Avana esvelato dal Wall street journal che cita funzionari americani. Washington sarebbe quindi pienamente consapevole dell’ultima sfida lanciata daa circa 160 chilometri dalla Florida, dove sorgerà una struttura che permetterà ai servizi di intelligence cinesi di raccogliere le comunicazioni elettroniche nel Sud Est degli Stati Uniti, dove si trovano diverse basi militari americane. Secondo i funzionari di Washington che hanno confermatoavrebbe sborsato diversidi dollari a, ossigeno per l’isola alle prese con un’atavica crisi ...

base a, a circa 160 chilometri dalla Florida, consentirà ai servizi di intelligence cinesi di raccogliere le comunicazioni elettroniche nel sud est degli Stati Uniti, dove sono collocate ...sorgeràbase per le intercettazioni elettroniche gestita dalla Cina grazie a un accordo segreto stretto tra L'Avana e Pechino svelato dal Wall street journal che cita funzionari americani. ...La Cina intende costruirebase di spionaggio a. Lo scoop è del Wall Street Journal , che cita fonti di intelligence americane. Il regime di Pechino avrebbe offerto miliardi di dollari per dotarsi dipiattaforma ...

A Cuba una base cinese per spiare gli Usa, l'accordo segreto ... Open

La Cina e Cuba hanno raggiunto un accordo segreto affinché Pechino installi una base per le intercettazioni elettroniche sull'isola, in quella che è una nuova sfida agli Stati Uniti. Lo riporta il Wal ...La possibile creazione di una base per le intercettazioni sull'isola caraibica da parte di Pechino potrebbe divenire un nuovo argomento di scontro con gli Stati Uniti all'indomani delle tensioni allo ...